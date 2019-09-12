أصدر محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، عدة تعليمات لقيادات المديرية ومديرى المدارس بمناسبة دخول العام الدراسي.

حصلت " الوطن" على تعليمات مدير المديرية للقيادات بشأن العام الدراسي، ومنها، جاهزية المدارس للعام الدراسي وإنهاء كل أعمال الصيانة، سد أي عجز موجود بالمدارس وحصر كل أماكن العجز والزيادة، إلقاء الضوء على المشروعات القومية الكبرى في طابور الصباح، التأكيد على احترام الآخر وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، استخدام المعدات الجديدة والتدريب عليها داخل المدارس.

وتضمنت التوجيهات التواصل مع الجمهور وأولياء الأمور وحسن استقبالهم والرد على تساؤلاتهم.- التأكيد على وضع الجداول وضبطها وتنظيمها، تسليم الكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات، سداد المصروفات إلكترونيا عن طريق الفيزا الحكومية، أو ماكينات التحصيل الحكومية، التي يجري تفعيلها ووضعها بالمدارس أو فوري وعدم تحصيل أي مصروفات يدويا.

كما وجهت المديرية، بغلق صفحات الفيس بوك للمدارس والنشر على صفحة الإدارة التعليمية، مدير المدرسة مسئول عن احتواء العاملين والطلاب والجمهور والحكمة في اتخاذ القرار، التعامل مع التحديات والضغوط والعمل في فريق وتوزيع المهام، إرسال الاحتياجات للمديرية أولا بأول لتوفيرها، التعيين أو التعاقد يكون بقرار رئيس الوزراء.

وشملت التوجيهات أن التأشيرات بمثابة خطاب شخصي وتنفيذها وفق اللوائح والقوانين، سرعة صرف مستحقات العاملين وسرعة إنجاز العمل، المشاركة المجتمعية وحسن استغلال إمكانات البيئة المحيطة، التعليم المصري الياباني يتيح أنشطة تخدم منظومة القيم والأخلاق، مثل الصدق والأمانة ويجب الاستفادة.