السجن المؤبد لـ8 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة

قضت الدائرة 10 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 8 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة وأقراص مخدر الكابتجون، بالسجن المؤبد، وبراءة آخر بذات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتارية وائل عبدالمقصود.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول، قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش، والكابتجون داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد دون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر الكابتجون دون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا دون تصريح من الجهة الإدارية.

وأصدرت الإدارة العامة بمكافحة المخدرات إذنا من مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط المتهمين والمواد المخدرة، وجرى تنفيذ الأذن وضبط المتهمين والمواد المخدرة بمعرفة 22 ضابطا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأسفر الضبط عن العثور من مادة الحشيش المخدر تزن قرابة 3 طن و700 كيلو، و400 كيلو جرام من مخدر الكابتجون، كما تم ضبط معدات والآلات مصنع المواد المخدرة بمنطقة الكريمات بمنطقة أطفيح على حدود بني سويف.