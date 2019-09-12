غدا.. أوبرا دمنهور تحتفي بذكرى وفاة فايزة أحمد وبليغ حمدي

تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى وفاة الفنانين "فايزة أحمد، وبليغ حمدي"، وذلك الساعة 8 من مساء غدٍ، الجمعة، على مسرح دار أوبرا دمنهور، في حفل فني تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة متنوعة من الأغاني، هي: "حمال الأسية، بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، يا ما قلبي قال لأ، تخونوه، خسارة خسارة، حاول تفتكرني، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، فات الميعاد".

ويشارك في الغناء، نخبة من نجوم الفرقة، وهم: "يمنى حسن، نعمة عصمت، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الخولي، حسام كمال، ياسر سعيد، مروة حمدي".