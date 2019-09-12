"انقذوا أحمد مجدي".. هاشتاج انتشر خلال الساعات الأخيرة على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، طالب المشاركون فيه بسرعة إنقاذ شاب غرق بمياه أحد الشواطئ في مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

محمد سليمان، خال أحمد مجدي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة المنصورة، قال إن أحمد سافر من قريتهم "الطاهر" بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، لقضاء عدة أيام في المصيف رفقة أحد أصدقائه.

وأضاف لـ"الوطن" أنهم في القرية تلقوا مكالمة هاتفية مساء أمس، علموا من خلالها أن أحمد وصديقه غرقا في البحر، إلا أن الموجودين بالشاطئ تمكنوا من إنقاذ صديقه ونقله للمستشفى فيما لم يظهر أحمد إطلاقًا.

على الفور، انتقلت أسرة أحمد وأصدقاؤه إلى الشاطئ، لمحاولة البحث عنه والعثور عليه، إلا أنهم فوجئوا أن فرق الإنقاذ ممنوعة من نزول المياه بعد الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا أنهم بعد إبلاغهم قسم مدينة دمياط الجديدة وصلت فرقة إنقاذ ورفضت النزول مساءً ولم تعد بعد ذلك.

وأشار إلى أنهم أجروا عدة محاولات لجلب غواصين على نفقتهم الخاصة، وبالفعل وصل أحد الغواصين ومعه نجله من محافظة الإسكندرية متطوعين لإنقاذ أحمد، إلا أنه لا يملك إلا معدات بسيطة لا تمكنه من مواجهة الأمواج، على الرغم من استعداده للنزول ليلًا.

وأردف أن والدته منهارة وترفض التحدث ولم تغادر الشاطئ منذ وصولها مساء أمس، متابعًا: "إحنا بس عاوزين نعرف هو عايش ولا ميت ولو ميت ناخد جثته وندفنه"، موضحًا أنهم علموا منذ قليل أن فريقًا من الإنقاذ النهري تحرك وفي طريقه إلى الشاطئ.

ويعتقد أهل أحمد أنه توفي غرقًا، أمس الأربعاء، بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، لكن لم يخرج جثمانه من المياه حتى الآن، الأمر الذي دعا أصدقاؤه لتدشين هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعنوان #انقذوا _أحمد_مجدي.