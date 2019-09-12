قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم محمود وعاصم ثابت، اليوم، في القضية رقم 1109 لسنة 2018 مركز شرطة كفر الدوار، ببراءة شاب من تهمة قتل شخص مجهول بدفعه من قطار ركاب، بعد قيام والدته بالدفاع عنه أمام هيئة المحكمة وإثبات بالأدلة والمستندات إصابته بالصرع.

وطلبت آمال فؤاد علي، والدة المتهم علي محمد علي مرسي، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الله، رئيس المحكمة، خلال جلسة المحاكمة بالدفاع عن نجلها ومناقشة الطب الشرعي والنفسي في تقرير الكشف عن إصابة ابنها بمرض الصرع، وتقديم المستندات اللازمة في القضية، وسمحت له المحكمة بذلك.

وأكدت والدة المتهم، مناقشاتها للجنة الطبيبة التي وقعت الكشف على نجلها، وأثبت سلامته وعدم إصابته بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أنها تزوجت منذ 27 عاما من زوجها ووالد أبنائها، حيث أنجبت منه 4 أولاد، وبعد فترة بدأت المعاناة باكتشاف إصابة أبنائها بمرض الصرع وراثيًا من والدهم.

وقدمت والدة المتهم، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، أثبتت فيها إصابة نجلها بمرض الصرع والتقارير الطبية الخاصة والأطباء الذين يتابعون حالته الصحية، وكذلك التقارير الخاصة بزوجها وأبنائها الثلاثة الآخرين.

وناقشت الأم، أعضاء الهيئة الطبية، خلال المحاكمة التي أثبت فيها بالمستندات مرض ابنها، موضحة أن نجلها ارتكب الجريمة وهو في غير وعيه ولم يدرك ما ارتكبه، وقررت المحكمة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وإيداعه في إحدى مصحات الطب النفسي والعصبي.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مركز شرطة كفرالدوار، إخطارًا يفيد قيام شاب بإلقاء شخص من قطار ركاب، بنطاق مركز كفرالدوار، وبالانتقال تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "علي. م. ع. م"، 24 عاما، مقيم بمدينة الزقازيق، وضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وعرض المتهم على الطب الشرعي والنفسي، لبيان سلامة قواه العقلية.