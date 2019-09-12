حدوتة عربية.. فراري "الحصان الجامح" وسط نيران سباقات "فورميلا 1"

داخل عالم السيارات، تتعدد الحكايات والقصص، حول الأناقة والسرعة، فكل من يعشق هذا العالم، يبحث دائمًا عن الرفاهية والسرعة القصوى، وعلى ذكر السرعة يذكر "الحصان الإيطالي فراري" الصاروخ كما لقب بين منافسية من مصنعي السيارات في العالم، وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أهم محطات العلامة التجارية الإيطالية الأبرز في عالم صناعة السيارات الرياضية الفارهة.

عندما نبدأ في التحدث عن الفخامة والقوة في محركات السيارات، نجد الحديث يتجه ناحية واحدة من رموز الصناعة في العالم "فراري"، التي ارتبط اسمها بالسرعة والأناقة على مدار أكثر من 70 عامًا، حيث شهدنا على مدار تلك الأعوام المتراكمة منذ أن بدا مؤسسها الأول إينزو فراري، في إطلاق العنان لأول سيارة قابلة للسير على الطرقات العامة "125 إس"، وإذا بها تحصد العديد من ألقاب الثراء والجمال والسرعة.

تأسست "فراري" عام 1929، منذ أن بدأ الحلم يراوغ عقل إنزو فيراري الذي عشِق السيارات السريعة منذ نعومة أظافره، وينضم في بداية حياته المهنية إلى شركة ألفا روميو ليقود سياراتها المخصّصة للسباقات، حتى العام الذي أسست فيه الشركة، بإصداره سيارة سكواديرا فيراري.

ومع بدايات عام 1939، تمكن إينزو فراري من تأسيس شركته الخاصة، والتي أطلق عليها أسمAvio Costruzioni، والتي اهتمت في بداية الأمر بعمل إكسسوارات مختلف أنواع المحركات، ولكن بمرور عام واحد، استطاع إينزو صناعة سيارة السباق "the Tipo 815".

وفي عام 1947 أنتج إينزو أول سيارة سباق متخصصة للطرق العامة، والتي أطلق عليها اسمه "125 S فرار" والتي تم تزويدها بمحرك V12 سعته 1.5 ليتر، والتي سُجلت على أنها أول سيارة رياضية قانونية تصلح للشارع في العالم، وتنطلق بعدها اسطورة "الحصان الجامح"، والذي أختير كشعار للشركة، ويرجع السبب وراء اختياره لهذا الشعار إلى عام 1923 بعدما أهدته والدة الطيار الإيطالي الشهير (فرانشيسكو باراكا) الشعار الذي كان يضعه ابنها على طائرته ليجلب لـ"إينزو" الحظ، والذي كان عبارة عن حصان واثب ذي لون أسود، ليضيف "إينزو" خلفية صفراء للشعار والتي ترمز إلى لون مدينة مودينا مسقط رأسه.

1988 كان العام الذي شهد في صناعة "فراري f40" واحدة من أهم وأعرق سيارات السوبر كار، والتي استمر إنتاجها حتى عام 1992، وتم تصنيعها خلال مناسبة الاحتفال بالذكر الـ40 على تأسيس الشركة، والتي أشرف عليها "إينزو" لتكون آخر سيارة يطلقها قبل وفاته، وتقوم الشركة بعد عام من وفاته بتغير أام السيارة إلى "فراري s.p.a".

مايكل شوماخر، ملك "الفورميلا 1" وسباق السيارات بشكل عام، الألماني الذي توج بـ7 ألقاب عالمية، الأول والثاني منها كان مع فريق "بينيتون" خلال عامي 1994 و1995، أما عن الـ5 ألقاب الأخرى فقد حصل عليها مع فريق "فراري" بداية من عام 2000 حتى 2004 على التوالي، وحقق أيضًا العديد من الأرقام القياسية في "فورمولا 1"، حيث حقق لقب أسرع المنطلقين، أسرع لفة، وأسرع انطلاقة ولفة في نفس الحلبة.