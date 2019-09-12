تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الاستعدادت النهائية للبرنامج التدريبي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتى 28 يوما، تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه جرى تقسيم الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة إلى 75 نقطة طبية، لفحص الحالات المولودة من عمر يوم حتى 28 يوما، لافتا إلى أنه جرى تدريب الفرق الطبية، والتي تضم 150 ممرضة بالمعهد القومي للتدريب تحت إشراف وزارة الصحة، إضافة إلى الأطباء والمساعدين.

وأكد "طه" أنه يجرى توريد 75 جهازا جديدا لفحص السمع بالتنسسيق مع وزارة الصحة لتوزيعهم على النقاط الطبية بالمحافظة، حيث يعد البرنامج من البرامج القومية مثل الغدة الدرقية بمبادرة رئيس الجمهورية وذلك للحد من الإعاقة، لافتا إلى أنه سيجرى إضافة ذلك الفحص الطبي إلى شهادة ميلاد الطفل المولود، وبالتالي سيجرى المسح الطبي لجميع المواليد طبقا لشهادة الميلاد ولاتصدر الشهادة إلا بالفحص السمعي.