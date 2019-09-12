رئيس الوزراء يوجه بسرعة إزالة مدابغ مجرى العيون: أمامنا فرصة تاريخية لتطوير القاهرة.. وسنعوض المضارين

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى عملية الإزالات لمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون، بعد نقل الورش إلى مدينة الروبيكى فى بدر، تمهيداً لبدء أعمال التطوير، مؤكداً أن الحكومة أمامها فرصة تاريخية لتطوير القاهرة، فهناك إرادة سياسية، تتمثل فى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الشأن، وكذا الوحدات السكنية الجاهزة لتعويض المضارين من أعمال التطوير، والدولة مصممة على إحداث نقلة نوعية فى ملف تطوير المحافظة.

جاء ذلك على هامش جولة «مدبولى» أمس فى منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإزالات يرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ القاهرة، حول ما تم إنجازه بمنطقة سور مجرى العيون، حيث تمت الإشارة إلى أنه تمت إزالة 1076 منشأة بمنطقة سور مجرى العيون والتى تتمثل فى (مدابغ، مصانع غراء، مخازن، أنشطة تجارية)، كما تمت إزالة 454 عقاراً من منطقة أكشاك أبوالسعود، وتم تسكين 771 أسرة من سكان المنطقة، وجارٍ فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تعتمد فكرة التطوير على خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافى للقاهرة التاريخية بحواضرها التاريخية من خلال دعم دمج عدة أنشطة تجارية وحرفية وسياحية وثقافية على طول هذا المحور، لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة التاريخية، ويتيح لأول مرة الاستمتاع بأكثر من 313 أثراً مسجلاً بنطاق القاهرة التاريخية، هذا إلى جانب العمل على تعزيز الربط بين الموقع وبين المناطق التاريخية المحيطة به من خلال نظم نقل عام نظيفة ومتنوعة ومتكاملة تتيح انتقالاً أكثر استدامة، مثل الأوتوبيسات الكهربائية البانورامية وحركة المشاة والدراجات وتقليل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة فى الانتقال.

مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحى عالمى

وأضاف: يتضمن المخطط العام للفكرة التصميمية لمشروع التطوير إقامة منطقة الثقافة والفن، والتى ستتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسينمات، بالإضافة إلى متحف ومعارض للفنون التشكيلية، ومكتبة عامة، وقاعة للندوات والمؤتمرات، إلى جانب أماكن مخصصة للعروض الفلكلورية، ومركز للفنون الحركية، فضلاً عن إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية تشتمل على عدد من المطاعم وفراغات وساحات مفتوحة، مع التركيز على جذب نوعية المطاعم التى تقدم المطبخ المصرى التقليدى، هذا إلى جانب المطابخ الأخرى العربية والعالمية.

وتابع: «هناك مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحى عالمى نظراً لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية فى مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - مارى جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودى وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حول ما تم من أعمال إزالات فى منطقة عين الحياة المجاورة لمتحف الحضارة، حيث تمت إزالة المنطقة بالكامل، وإزالة 241 عقاراً، وتم تسكين 69 أسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، وتمت إزالة 56 مقبرة، وجارٍ تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو، وجارٍ فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه. وافتتح رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

"مدبولى" يتفقد إزالات منطقة "عين الحياة" تمهيداً لأعمال التطوير

وقام رئيس الوزراء والحضور، بجولة فى أرجاء المركز، استمعوا خلالها إلى شرح حول دور المركز وإمكانياته فى خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. كما تفقد رئيس الوزراء الغرف المُخصصة لاستضافة ذوى الاحتياجات الخاصة وذويهم، التى تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتحاور رئيس الوزراء خلال جولته مع عدد من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، أثناء استخدامهم لمجموعة من الأدوات والأجهزة المتاحة داخل المركز.

كما تحاور الدكتور مصطفى مدبولى مع الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين عزفوا مقطوعة موسيقية، وهنأهم على افتتاح المركز، وأشاد بما يملكونه من مواهب فنية.

وفى ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما شاهده فى أرجاء المركز من إمكانيات يتم تسخيرها لتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما يتم من جهد متميز يسعى لدمج هؤلاء الأشخاص من أصحاب الهمم فى المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بافتتاح هذا المركز المهم، حققت مصر حلماً بامتلاك واحد من أكبر المراكز التأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم إدارته بالطرق الذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ليعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها فى خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

أرقام من الحكومة

241 عقاراً تمت إزالتها فى منطقة عين الحياة المجاورة لمتحف الحضارة.

69 أسرة تم تسكينها فى مساكن محافظة القاهرة فى مدينة ٦ أكتوبر