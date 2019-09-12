تحرير 10 محاضر ضبط وتهريب جمركي بالغردقة

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم والأموال العامة والسياحة، من تحرير 10 محاضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك بعدة محلات تجارية بالمدينة.

وشنت اللجنة المشكلة من رؤساء أقسام مكافحة التهريب الجمركي وقوة أمنية من قسة شرطة الغردقة، حسب بيان أمني، حملة على المحال التجارية، وتم ضبط 4130 علبة سجائر، وزجاجتي مشروبات، وكميات من الملابس الجاهزة والمكملات الغذائية.

وذكر البيان أن جميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 393 ألف و280 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالرازق منصور، مدير عام مكافحة التهريب الجمركي، بتشديد الرقابة على المنافذ، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.