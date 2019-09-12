تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحرالأحمر، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من ربة منزل وموظف وعاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالغردقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث المخدرات، والرائد محمد عزت، معاون المباحث، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من موظف، وعاطل، وربة منزل، سبق اتهامها في قضايا مخدرات، وبحوزتهم 120 جراما من مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة، كما عثر بحوزتهم على مبلغا ماليا وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.