قالت الفنانة شيرين رضا، إنها لا تعلم ما إذا كان سينتج جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق" أم لا.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "the insider" على شاشة "دبي": "لو فيه جزء ثالث من الفيل الأزرق مش هشترك فيه، لأني اتعذبت عذاب مرير وتعبت بسبب الفيلم".

وتابعت: "التاتو اللي شفتوه بيتعمل في 5 دقايق في الفيلم اتعمل في 13 ساعة ونص، ووشم تاني عملته في 6 ساعات، والصورة بتاعت الأفيش أخدت مني 3 ساعات".

واستطردت ضاحكة: "إن شاء الله تكون ديجا ماتت أو خبطتها عربية أو نائل أكلها".

يذكر أن شيرين رضا تؤدي درو "ديجا" وهي متخصصة في رسم الوشوم بفيلم "الفيل الأزرق".

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 96 مليونا و932 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتعتبر من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، وولاء الشريف.