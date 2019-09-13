سفير اليابان بالقاهرة: استثمارات القطاع الخاص بأفريقيا ستصل 20 مليارا

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكى، إن قمة "تيكاد 7" التي عقدت في اليابان مؤخرا حققت نجاحا منقطع النظير، وشهدت مشاركة 42 من رؤساء الدول والحكومات بشكل فعال في المناقشات.

وأوضح السفير الياباني، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشاركون في قمة "تيكاد 7" أقروا خطة يوكوهاما، بشأن الاقتصاد والمجتمع والأمن والسلام وتغطية القضايا الهامة فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستقرار للاقتصاد الكلي، وأيضا الموارد البشرية، والأمن والسلام.

وأكد أن اليابان أعربت عن التزامها تجاه أفريقيا خاصة تجاه ما يتعلق بتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص الياباني، حيث سيبلغ حجم الشراكة في أفريقيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 20 مليار دولار.

وشدد أن هناك شراكات كبيرة مع إفريقيا في الوقت الحالي ولكن قمة «تيكاد» لها خصوصيتها والتي بدأت في عام 1993، وهي أقدم شراكة مع إفريقيا، موضحا أن اليابان لديها رغبة لحشد المجتمع الدولي للعمل مع هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة الانمائي ومفوضية الاتحاد الإفريقيا كشريك لـ"تيكاد".

وكشف السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكى، أن قمة "تيكاد 7" شهدت مشاركة 10 آلاف شخص من مختلف الدول الأفريقية ومن 52 حكومة غير أفريقية، و108 منظمات دولية وغير حكومية، وأكثر من 200 حدث جانبي على هامش القمة، وكان هناك بث مباشر للجلسات الرئيسية عبر الإنترنت.