طقس اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم، الجمعة 13-9-2019، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

العريش 22 30

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف23 34

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

حلايب 27 34

شلاتين 26 35

أبورماد 26 35

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 44

القدس 19 28

الرياض 26 41

المنامة 32 38

أبو ظبي 31 40

الكويت 26 43

دمشق 16 34

بيروت 26 30

عمان 17 31

غزة 23 30

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 25

الخرطوم 27 39