تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق محدود بترام في الإسكندرية

سيطرت هيئة النقل العام في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق محدود شب بسقف عربة بترام المدينة، بمنطقة بحري، دائرة الجمرك، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

أعلنت جامعة الأزهر الشريف نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019-2020.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا لـ"نبيل صادق"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 465 لسنة 2019، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق.

مدبولي يوجه بسرعة إزالة مدابغ مجرى العيون: فرصة تاريخية لتطوير القاهرة

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى عملية الإزالات لمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون، بعد نقل الورش إلى مدينة الروبيكى فى بدر، تمهيداً لبدء أعمال التطوير.

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إعفاء 9 فئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المرحل التعليمية.

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري.

الأرصاد الـ72 ساعة المقبلة.. توقعات بسقوط أمطار السبت والأحد

تقدم الوطن توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مستقر اليوم وغدا الجمعة، على أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خريفية يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية، من خفيفة إلى متوسطة، إيذانًا بقرب بداية فصل الخريف، وفق الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فيديو.. سيول جارفة تضرب الجزائر

عقب تحذير مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية من هطول أمطار رعدية، شهدت ولاية الجزائر العاصمة، مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في غرق جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال، بعد تساقطها بكميات تجاوزت (40 ملم).

ميتشو عن لقاء القمة المبكر بالدوري: الأهلي مثل اف سي مصر

علق الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأول بنادي الزمالك، على قرعة الدورى الممتاز التى أجريت مساء أمس الخميس، فى مقر اتحاد الكرة وأسفرت عن مواجهات قوية للقلعة البيضاء في أول 4 جولات من المسابقة.

عاجل.. السوبر المصري بحضور 50 مشجع لكل فريق

عقد أمس الخميس، الاجتماع التنسيقي لمباراة السوبر المصري، بحضور مندوبي الأهلي والزمالك، وشهد الاجتماع رفض حضور الجماهير المباراة، والاكتفاء بحضور 15 فردا من كل فريق.