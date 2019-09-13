أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتركيب طرف صناعي لإحدى الحالات الإنسانية والتي جرى رصدها عبر اللجنة المشكلة لمتابعة الاستغاثات والشكاوى عبر موقع "فيس بوك".

البداية عندما رصدت اللجنة المُشكلة للرد على تلك الاستغاثات بمجلس الوزراء، ما نشره أحد المواطنين عن وجود إحدى الحالات الإنسانية لشخص يُعاني من إعاقة كاملة (بتر في الساق والذراع)، ورغم ذلك يسعى لكسب رزقه من خلال بيعه لحلوى الأطفال في أحد ميادين محافظة الجيزة.

وعلى الفور أدت اللجنة المعنية دورها بالتعامل مع الاستغاثة والتواصل مع الحالة، حيث جرى إرساله إلى مركز تأهيل العجوزة للتعرف على ما تطلبه الحالة من أجهزة تعويضية، وبناء عليه جرى العرض على اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قرارا مُوجها لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للحالة، بهدف التيسير عليه، ومساعدته في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوى، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم.