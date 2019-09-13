أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، 13 سبتمبر، نظرا لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي.

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط.. 35 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات، وأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من "تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات".