انتهت العلاقة بين الحليفين، انتهت العلاقة بين الرجل الذي وصف بأنه يوما ما كان مهندس السياسة الخارجية التركية، انتهت العلاقة بين أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق وحزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان، بعد أن أعلن صباح اليوم استقالته في ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية.

تمرد على رئيس بلاده بعدما كان رئيسًا للوزراء ومشاركًا في تأسيس حزبه الحاكم، رأى أن ذلك الحزب ينحرف عن أهدافه، وأن الرئيس الذي عزز حكمه في البلاد يسير على نهج غير صحيح لأنه استحوذ على جميع السلطات ما أضعف تركيا والحزب أيضًا، إنه أحمد داوود أوغلو الذي خرج من قائمة "أصدقاء أردوغان" وأصبح غريمًا له.

قرار "داوود أوغلو" كان متوقعا فصيحات الانتقادات لـ"اردوغان" من قبله تعالت، حتى قالت وسائل إعلام تركية إنه أحيل إلى لجنة تأديبية بالحزب الحاكم، تمهيداً لطرده من صفوف الحزب، ويبدو أنه قرر الخروج ليلحق بشريك آخر كان معهم في تأسيس الحزب الذي يهيمن على تركيا منذ نحو 18 عاما تقريبا، وهو علي باباجان الذي استقال قبل فترة.

رغم أن داوود أوغلو من أبرز شخصيات "العدالة والتنمية"، وتقلّد مناصب حزبية وحكومية عديدة بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، ورغم أيضًا من تعهده بعدم انتقاد أردوغان علنًا عندما غادر رئاسة الوزراء في عام 2016، إلا أنه أجرى مقابلة صحفية مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد ذلك بشأن القصور في الحزب.

ولد السياسي التركي أحمد داوود أوغلو في 26 فبراير 1959 وأنهى دراسته الثانوية في أسطنبول، ودرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية "بوجازتشي" عام 1983، وحصل على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة نفسها، وعلى الدكتوراة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

عمل كسفير ورئيس وزراء ووزير خارجية، وهو الرئيس الثاني لحزب "العدالة والتنمية" في الفترة ما بين 2014 و2016 خلفًا لأردوغان، كما عمل كمستشار في السياسة الخارجية لعبد الله غول وأردوغان في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وفي عام دخل البرلمان التركي كنائب عن "قونية" وعضو في حزب "العدالة والتنمية"، فيما استقال من منصب رئيس الوزراء في 22 مايو عام 2016.