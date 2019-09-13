"العربية للتصنيع" تبحث مع "الغرف الإيطالية" توطين صناعة معدات الرخام

أكدت الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

جاء ذلك خلال المباحثات مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وقالت الهيئة إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

وأضافت أن التعاون يشمل تصنيع الأجزاء اللازمة لماكينات قطع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية والمواد المعدنية، مشيرة إلى الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة.

وشددت على أهمية مشاركة الهيئة في إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، موضحا أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأحجام وأشكال متعددة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

وأشاد مسؤولي وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي من معدات وماكينات الرخام والتصدير مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط.