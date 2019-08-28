متحدث البرلمان: "السيسي" يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة داخل أفريقيا

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة تيكاد السابعة باليابان حملت عددا من الرسائل المهمة للعالم كله، وللقمة، ولدول القارة السمراء، لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل أفريقيا.

وقال "حسب الله"، فى بيان أصدره اليوم، إن الشراكة في إطار تيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية وأن النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار خطوة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من جميع المعنيين بالتنمية فى أفريقيا إعطاء أولوية قصوى لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها على أهمية تكثيف التعاون العلمي والتنموي، للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة ودعوته باسم أفريقيا لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة ومطالبة الرئيس السيسى لمؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.

واعتبر "حسب الله" تحديد الرئيس السيسى 3 محاور للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي وأولها تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، والثانية تفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع والثالثة إعطاء أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا من أهم الرسائل التى بعث بها الرئيس السيسى لجميع المعنيين بالتنمية فى أفريقيا.