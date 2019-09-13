أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، صباح اليوم، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان.

وتأتي الاستقالة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز"، وسط خلافات كبيرة دبت بين حليفي الماضي وقطبين من مؤسسي الحزب الحاكم في تركيا.

وتشير توقعات إلى إمكانية قيام داوود أوغلو بتأسيس حزب سياسي جديد.

من جهته، قال المحلل السياسي التركي تورجوت محمد أوغلو، لـ"الوطن"، إن استقالة أحمد داوود أوغلو كانت متوقعة ومنذ فترة، مضيفا: "الخلافات وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة بينه وبين أردوغان، حتى أنه وصلت إلى مرحلة توجيه انتقادات علنية من قبله للرئيس التركي".

وقال المحلل السياسي التركي: "الأخطر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أن داوود أوغلو واحد من أهم مؤسسي الحزب الحاكم استقال، ومن قبل أعلن سعدالله إرجن وزير العدل السابق الاستقالة وقبلهما علي باباجان، الأقطاب المؤسسة للحزب الحاكم في تركيا تستقيل الواحد تلو الآخر".

وتابع: "وهذا يعني أننا سنكون أمام موجة استقالات قادمة لا محالة بين أعضاء الحزب الحاكم، لأن القيادات المستقيلة لها قواعدها وأنصارها داخل الحزب الحاكم، خصوصا أن بعضهم كان يقدم وجها أكثر اعتدالا مقارنة بأردوغان".