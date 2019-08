إعادة تقديم "Home Alone"، كان مفاجأة فجرتها شركة "والت ديزني"، الأيام الماضية، وذلك بعد 29 عاما من تقديم النسخة الأولى من الفيلم، ليكون ذلك ضمن خطة الشركة الشهيرة فى إعادة تقديم الأعمال الكلاسكية، شهد خلالها العام الحالي إعادة تقديم عدد من الأفلام منها "Dumbo" و"Aladdin"، بالإضافة إلى "The Lion King".

أشار بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، وفقا لما نشره موقع "CNN"، إلى أن فيلم "Home Alone" سوف يتم إعادة تقديمه الفترة المقبلة، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل حول كيفية أو متى سيتم إعادة عرض الفيلم، أو من سيقوم تصويره.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة "ديزني"، أنه من المخطط عرضه على شبكة "+Disney"، بجانب مجموعة من الأفلام الأخرى ضمن خطة إعادة الإنتاج منها "Night at the Museum" و"Cheaper by the Dozen"، بالإضافة إلى "Diary of a Wimpy Kid".

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "ديزني"، قائلا: "نحن نركز أيضًا على الاستفادة من مكتبة (Fox) الواسعة، التي تحتوى على أفلام رائعة لزيادة إثراء المحتوى على منصاتنا"، وجاء ذلك بعد استحواذ "ديزني" على معظم أصول شركة "Fox"، مارس الماضي، بصفقة قيمتها 71 مليار دولار، وبالتالي أصبحت تمتلك أصول معظم الأفلام.

لم يحظ خبر إعادة إنتاج "Home Alone"، باحتفاء من الجميع، ويرى البعض أنه إذا لم تقدم النسخة الجديدة بشكل متقن سوف تدمر النسخة الأصلية، خاصة أن إعادة صنع الكلاسيكيات هي عمل حساس، ورغم بعض الإخفاقات التي طالت "ديزني" في التجارب السابقة، فإن إعادة تقديم الأعمال التجارية لا يزال مجديا.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرًا للناقد الفني إيد باور، الذى طرح من خلاله سؤال "هل نحن على استعداد لقضاء العقد القادم في مشاهدة أفلام ديزني المعاد تدويرها من كتالوجها دون رحمة".

وتابع التقرير: "لقد وصلت الشركة إلى النقطة التي قد تعيد فيها تقديم الكوارث مرة أخرى، أصبحت على حافة الانهيار، خاصة بعد التجربة الأخيرة في (The Lion King)".