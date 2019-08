فيديو.. ديزني تطرح إعلان فيلم "lady & tramp" في نسخته الجديدة

نشر الحساب الرسمي لخدمة "Disney+" التي تقدمها شركة ديزني العالمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إعلان فيلم "Lady and Tramp" في نسخته الجديدة الحية، ومن المقرر عرضه في 12 نوفمبر المقبل عبر "Disney +" على شبكة الإنترنت.

Every day could be an adventure. Watch the new trailer for Lady and the Tramp, a reimagining of a timeless classic. Start streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q4TYmqAFMd