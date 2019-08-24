فيديو.. ديزني تطرح إعلان فيلم "lady & tramp" في نسخته الجديدة

نشر الحساب الرسمي لخدمة "Disney+" التي تقدمها شركة ديزني العالمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إعلان فيلم "Lady and Tramp" في نسخته الجديدة الحية، ومن المقرر عرضه في 12 نوفمبر المقبل عبر "Disney +" على شبكة الإنترنت.

Every day could be an adventure. Watch the new trailer for Lady and the Tramp, a reimagining of a timeless classic. Start streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q4TYmqAFMd — Disney+ (@disneyplus) August 23, 2019

والفيلم الأصلي المأخوذ عنه النسخة الجديدة هو فيلم "Lady and the Tramp" وتم إنتاجه في عام 1955 من إخراج Clyde Geronimi، Wilfred Jackson Hamilton ،Luske"، ويتناول الفيلم قصة رومانسية تجمع بين كلبين ويعيشان بمنزل سيدة في المدينة ولكن الأحداث تتغير بالمنزل مما يجعلهما يقررا السفر.

وكانت قد أعلنت شركة ديزني في عام 2017 عن طرح خدمتها الجديدة الخاصة ببث الفيديو عبر شبكة الإنترنت "Disney +" والذي تنافس به كبرى شركات البث عبر الإنترنت مثل "Netflix، Amazon Prime" وتم إطلاق الموقع المبدئي الخاص بالخدمة في أبريل هذا العام.