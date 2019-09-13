تحدث وزير الإعلام اللبناني، المتحدث باسم الحكومة جمال الجراح، عن التوترات الأخيرة على الحدود "اللبنانية الإسرائيلية"، وقال لإذاعة "مونت كارلو الدولية" الدولية، إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بضرورة احترام القرارات الدولية، مؤكدا أن موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بالحديث عن مواجهة كبرى بقيادة إيرانية لا يمثل الدولة اللبنانية.

وأكد الجراح، بدء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، في وقت تحث فيه الدول المانحة على الاسراع في إجراء التعديلات على نظام لبنان الاقتصادي، وحل المشاكل المستعصية وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكدا على أن حكومة الرئيس سعد الحريري تعمل جاهدة على حل هذا الموضوع.