تعهدت شركة "جوجل" الأمريكية، أمس الخميس، بتذكير موظفيها بأنهم أحرار في التعبير عن آرائهم حول "المسائل المتعلقة بالعمل"، بموجب اتفاق مع وكالة حكومية كانت تحقق في مجموعة الإنترنت العملاقة، ونص الاتفاق بين "جوجل" و"المجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل"، على أن تقوم "جوجل" بتذكير موظفيها بحقوقهم في رسائل الكترونية داخلية ورسائل في مكاتب مقرها في "سيليكون فالي".

وبعدما شجعت موظفيها على التعبير عن آرائهم، طلبت إدارة "جوجل" من الموظفين الشهر الماضي التركيز على عملهم بدلا من النقاشات السياسية مع زملائهم، وطلبت توجيهات جديدة من الموظفين أن يكونوا معتدلين وحكيمين ومحترمين في نقاشاتهم خصوصا في منتديات الدردشة.

وجاء الاتفاق بعد شكوى تقدم بها مهندس أكد أنه تم تسريحه بسبب آرائه المحافظة، وقالت متحدثة باسم "جوجل": "بموجب هذا الاتفاق، وافقنا على نشر بلاغات لتذكير موظفينا بحقوقهم"، موضحة أن هذه البيانات ستبقى موجودة ستين يوما، وأكدت "جوجل" أن الاتفاق لا يتضمن "إشارة إلى النشاط السياسي" وأنها ستبقي على سياستها التي ذكرت بها الشهر الماضي، وتقضي بحث الموظفين على البقاء بمنأى عن الخلافات الحزبية في مكان العمل.

وكان المهندس كيفن سيرنيكي صرح أنه كان ضحية بيئة معادية للمحافظين في "جوجل"، وتقدم بالشكوى مع زميل آخر له طلب عدم كشف هويته، فيما أكد المسؤولون في "جوجل" أنه لم يخسر وظيفته بسبب آرائه السياسية.

وذكرت وسائل إعلام أن سيرنيكي، كان على علاقة بقوميين بيض وتم تسريحه لأنه انتهك قواعد الشركة خصوصا عبر استخدام جهاز يملكه شخصيا لتحميل وثائق داخلية.

وكان الرئيس دونالد ترامب ذكر اسم هذا المهندس منتقدا "جوجل"، التي اتهم مرات عدة فرعها "الفابيت" ببث أحكام مسبقة ضده وضد أنصاره بدون تقديم أدلة، بينما رفضت "جوجل" هذه الاتهامات.