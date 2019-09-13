قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، اليوم، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية في مالي قد ارتفع من 3.2 مليون شخص في بداية العام الجاري إلى 3.9 مليون شخص بنسبة زيادة تصل إلى 22% بما يعادل واحدا من بين كل 5 ماليين، مشيرا -في مؤتمر صحفي في جنيف- إلى أن عدد النازحين داخليا قد تضاعف ليصل إلى 168 ألف شخص حتى 31 يوليو الماضي.

وأوضح ليركا، أن السبب وراء الأزمة الإنسانية في مالي هو حدوث طفرة في النزاعات بين المجتمعات في وسط البلاد خلال الجزء الأول من العام الجاري وكذلك تصاعد انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه يوجد اليوم حوالي 550 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مشددا على أن هناك حاجة ملحة لزيادة مستويات التمويل الإجمالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في مالي، لافتًا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتم تمويلها سوى بنسبة 30% فقط.