العثور على جثة شخص مقتولا بعدة طعنات في بدر

تكثف أجهزة الأمن في البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهولة الهوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار الرياح البحيري، بنطاق دائرة مركز بدر.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء غزالة، مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار الرياح البحيري، بدائرة المركز.انتقل العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عوض، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، إلى مكان الواقعة، وجار الفحص للتعرف على هوية المجني عليه.

وكلف اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد أبوغزالة، وكيل فرع البحث، والرائد محمد عوض زايد، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، لسرعة الكشف عن هوية المجني عليه، وضبط مرتكبي تلك الواقعة. وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، انتقل المستشار رشيد حتحوت، مدير نيابة كوم حمادة، لمكان الواقعة، لمعاينة مسرح الجريمة.