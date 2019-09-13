أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، خلال شهر يوليو المقبل.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، نستعرضها بالمواعيد على النحو التالي:

السبت 14 سبتمبر

مركز الهناجر للفنون "قاعة السينما": نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 7 مساءً.

الأحد والاثنين والثلاثاء 17،16،15-9: عروض ليالي السينما الكورية.

بيـت المعمار المصري: ندوة "عمران القدس: تاريخ وواقع ورؤى مستقبلية" مع المهندس حمدي السطوحي الساعة 6:30 مساءً.

مركز إبداع القاهرة من 10 حتى 19 سبتمبر: عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الساعة 7 مساءً.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية "قاعة السينما": أفلام السينما الأفريقية وعرض فيلم The Burial of Kojo "غانا" الساعة 6 مساءً.

الأحد 15 سبتمبر

بيت الشعـر العربي ورشة لشعراء جامعات مصر من الساعة 5 إلى 7 مساءً

الاثنين 16 سبتمبر

مركز طلعت حرب الثقافي: حفل ختام النشاط الصيفي يتضمن معرض لنتاج ورش الصيف، وحفل لفريق كورال المركز الساعة 6 مساءً.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي "الطاقات التقليدية والمتجددة والنووية الحاضر والمستقبل"، المتحدث الدكتور علي عبد النبي خبير استشاري الطاقة النووية والمحاضر الزائر بالجامعات المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء "سابقا" الساعة 6:30 مساءً.

حفل باليه لفريق "أفاميا" الساعة 7 مساءً.

الثلاثاء 17 سبتمبر

بيـت المعمار المصري ندوة "عمارة وحقوق حضارة.. أمريكا مشوار وحوار" مع الدكتور أحمد راشد 6:30 مساءً.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: ندوة بالتعاون مع مبادرة ميديا شير تقديم وائل ثابت مراسل قناة ONE وحاتم قناوي مراسل قناة dmc الساعة 6:30 مساءً.

الأربعاء 18 سبتمبر

بيت العيني "مركـز إبـداع الطفـل": حفل ختام النشاط الصيفي ويتضمن عرض مسرحي – عرض للأراجوز – معرض فني.

مركز الهناجر للفنون "قاعة السينما": صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش الساعة 7 مساءً

الخميس 19 سبتمبر

قصر الأمير طاز: بمناسبة ختام النشاط الصيفي حفل موسيقى عربية لفريق كورال المركز الساعة 7 مساءً.

مركز الهناجر للفنون "قاعة السينما": عروض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون الساعة 7 مساءً.

بيـت السحـيمي عرض ختام ورشة الألعاب الشعبية للأطفال "غني - العب – احلم" يصاحبها معرض اللعاب الشعبية للفنان مصطفى الصباغ.

"بيـت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك: فرقة بينولا باند مع المطرب محمد علي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: محاضرة عن كيفية الحفاظ على التراث يلقيها الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس جمعية التراث بالقاهرة وعادل موسى الدير المسؤول عن التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، وإقامة عرض للفنون الشعبية مصاحب لمعرض رسومات لأطفال ومنتجات ومشغولات يدوية الساعة 5 مساءً.

الجمعة 20 سبتمبر

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية الدورة الثانية عشر

كرنفال الفرق المشاركة في المهرجان بشارع المعز الساعة 4 عصرًا