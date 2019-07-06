أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، خلال الأسبوع الجاري.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:

السبت 6 يوليو

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما): نادي السينما الأفريقية الساعة 6 مساءً.

بيـت المعمار المصري: نادى القراءة فى فلسفة العمارة مع المهندس طارق وجيه و المهندس محمد عماد الساعة 3 مساءً.

الأحد 7 يوليو

قصر الأمير طاز: افتتاح "الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير" الساعة 7 مساءً ويستمر حتى 21 يوليو.

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما) فى الفترة من 7 يوليو حتى 11 يوليو: برنامج إجازة سعيدة تبدأ الفعاليات فى الخامسة مساءً وتتضمن:

ورش فنية متنوعة - عروض أفلام رسوم متحركة - عروض فنية للأطفال (فقرات من السيرك القومي - عروض مسرح عرائس للأطفال - عروض للساحر والأراجوز)

بيت الشعـر العربي: إحياء ذكرى الشاعر عبدالمنعم عواد يوسف بمناسبة مرور تسع سنوات على رحيله.

الثلاثاء 9 يوليو

قصر الأمير طاز: نشاط طلابي بالتعاون مع جامعة بني سويف.

الخميس 11 يوليو

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما): نادي السينما الهندية الساعة 6 مساءً عرض فيلم "Dhoom 2".

"بيت الغناء العربي" بقصـر الأمير بشتاك: صالون مقامات بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية ويصاحب الصالون التخت الشرقي الساعة 8 مساءً.

السبت من كل أسبوع

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورشة فنية وورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة الساعة 10 صباحًا، وورشة مسرح الساعة 3 عصرًا.

السبت والخميس من كل أسبوع

ورش فنية متنوعة "رسم – طباعة" الساعة 4 عصرًا،

بروفة الكورال بقيادة دعاء عطية الساعة 3 عصرًا.

ورشة فنية متنوعة أشغال فنية وحلي، الساعة 4 مساءً.

الأحد من كل أسبوع

ورشة زراعة الساعة 5 مساءً.

الأحد والأربعاء من كل أسبوع

ورشة أوريجامي وأشغال ورقية الساعة 12 ظهرًا.

الإثنين والأربعاء من كل أسبوع

ورشة أشغال جلدية الساعة 4 عصرًا.

الإثنين من كل أسبوع

عرض فيلم للأطفال الساعة 5 مساءً.

ورشة كتابة وسيناريو مع الكاتب خالد جمال الساعة 5 مساءً.

الخميس من كل أسبوع

ورشة تعليم أساسيات الرسم، 12 ظهرًا.

الأحد والخميس من كل أسبوع

ورش مرج خيط مع الفنان إبراهيم البريدي الساعة 5 مساءً.

قبة الغوري

السبت والأثنين والأربعاء من كل أسبوع: حفل التنورة التراثية الساعة 7:30 مساءً.

بيت السحيمي

الأحد من كل أسبوع: عرض فرقة النيل للآلآت الشعبية الساعة 7:30 مساءً.

الجمعة من كل أسبوع: عرض الأراجوز وخيال الظل الساعة 7:30 مساءً، ورشة العروسة الشعبية، الساعة 4 عصرًا.

قصر الأمير طاز

السبت والأحد من كل أسبوع:

ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، 2 ظهرًا.

الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع:

ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18 سنة، 1 - 2 ظهرًا.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:

ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز للأطفال، 12 ظهرًا، وللكبار 4 مساءً.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:

ورشة إعداد الممثل وفنون المسرح، وورشة حكي وإلقاء، 4 عصرًا.

بيت الهراوي "بيت العود العربي"

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع: تعليم آلة العود والبزق والمندولين من الساعة 4 - 9 مساء، تدريس كادر أساتذة بيت العود العربي.

السبت والخميس من كل أسبوع: تعليم نظريات العود للمتقدمين، الدكتور أحمد يوسف، 3 مساء - 6 مساء.

السبت من كل أسبوع: تعليم نظرياتي العود للمبتدئين مع إلهام الحاج، من الساعة 5 - 6 مساءً.

بيت العيني "مركز إبداع الطفل"

الأحد من كل أسبوع ورشة تعليم الرسم، إشراف دعاء فتحي، 12 - 1 ظهرًا.

السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ورشة تعليم مبادئ الحاسب الآلي، إشراف مروة سيد حسن، 11-1 ظهرًا.

السبت من كل أسبوع: ورشة كورال أطفال بيت العيني إشراف ايمان سليمان 11 -1 ظهرًا.

مركز الخزف والحرف التقليدية

المعرض الدائم لمنتجات الحرف "الخزف – النحاس – خيامية – حلي – نجارة".