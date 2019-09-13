"الوطن" غدا.. "خريطة البترول" تتسع: 39 بئرا جديدة وبرنامج مكثف لتنمية حقول الغاز

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، الدولة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية
· المصريون ينفقون عليها 47 مليار جنيه سنويا.. و"التعليم" : كارثة تهدد مستقبل الطالب وتتعارض مع النظام الجديد
وفي العدد أيضًا، "خريطة البترول" تتسع: 39 بئرا جديدة وبرنامج عمل مكثف لتنمية حقول الغاز
· مبيعات "رشيد والبرلس" وصلت 220 مليون قدم مكعب غاز يوميا.. والانتهاء من مشروع حقول غرب الدلتا
وتقرأ: مؤتمر الشباب.. ابدع.. انطلق
· اللجنة المنظمة تنتهي من الاستعدادات لعقد النسخة الثامنة للمؤتمر اليوم بمشاركة 1600 يمثلون مختلف فئات المجتمع يناقشون "الإرهاب وحروب الجيل الرابع"