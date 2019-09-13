"الوطن" غدا.. "خريطة البترول" تتسع: 39 بئرا جديدة وبرنامج مكثف لتنمية حقول الغاز

عدد "الوطن" غداً

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، الدولة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية

· المصريون ينفقون عليها 47 مليار جنيه سنويا.. و"التعليم" : كارثة تهدد مستقبل الطالب وتتعارض مع النظام الجديد

وفي العدد أيضًا، "خريطة البترول" تتسع: 39 بئرا جديدة وبرنامج عمل مكثف لتنمية حقول الغاز

· مبيعات "رشيد والبرلس" وصلت 220 مليون قدم مكعب غاز يوميا.. والانتهاء من مشروع حقول غرب الدلتا

وتقرأ: مؤتمر الشباب.. ابدع.. انطلق

· اللجنة المنظمة تنتهي من الاستعدادات لعقد النسخة الثامنة للمؤتمر اليوم بمشاركة 1600 يمثلون مختلف فئات المجتمع يناقشون "الإرهاب وحروب الجيل الرابع"