دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، ثلاث قوى عالمية رئيسية أمريكا والصين وروسيا، إلى تقديم المساعدة في حل قضية كشمير، وقال إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يمارسوا نفوذهم لتسوية هذه القضية.

وأوضح خان في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن إجراءات الهند في جامو وكشمير لها عواقب وخيمة وتأثير سلبي على المنطقة بأسرها، حاثّا المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته، محذرا المجتمع الدولي من أن هذه المشكلة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، موضحا أن الحل الوحيد لنزاع كشمير يكمن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول كشمير.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قال خان: إنه يتعين ألا يتم الانسحاب حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية هناك، مؤكدا أن التسوية يجب أن تكون شاملة ومخططة، وحول الاتهام بمنح مجموعات إرهابية مجالا في باكستان، صرح رئيس الوزراء الباكستاني بشكل قاطع بأن حكومته اتخذت الإجراءات الفعالة، وأنها لن تسمح بوجود أي مجموعة إرهابية في بلاده، وأشار إلى أن الهند تستخدم أراضي أفغانستان لرعاية الإرهاب في باكستان، على حد قوله.