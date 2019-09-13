"الرياضة" تعلن شروط وطريقة الاشتراك في رحلات قطار الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انطلاق فعاليات الفوج الأول من قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري وحتى 4 أكتوبر المقبل.

تتمثل شروط الاشتراك في الآتي

1- السن من 18 حتى 35 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

2- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 2017 ،2018 وشتاء 2018 ، 2019).

3- رحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر.

4- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

5- المزارات السياحية بأسوان (السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة).

6- المزارات السياحية بالأقصر (وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر).

7- قيمة الاشتراك 600 جنيهًا للفرد الواحد.

8- يتم السداد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

9- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

10- اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

11- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

12- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

يتم الحجز والتسجيل من خلال ملء الاستمارة من هنــــــــا.