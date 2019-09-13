قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن التحول للمعاملات الإلكترونية في الدفع والتحصيل سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الكلي للدولة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة أطلقت شبكة وطنية ذات علامة تجارية وطنية، والتي تتيح تقليل المعاملات على الشبكات الدولية، ما يجنب الدولة دفع عمولات لإتمام المعاملات المالية الخاصة بها.

وتابع، أن المعاملات الإلكترونية توفر 25% من تكلفة إصدار العملة و50% من وقت المعاملة المالية، لافتًا إلى أنه أيضًا يقلل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ويحقق إدارة جيدة وفعالة للموازنة العامة للدولة.

في سياق متصل، أكد مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنه سيجري إصدار بطاقات ميزة بالمجان.

وأعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من سبتمبر الماضي، عن طريق استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت "ميزة".

وتستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءً من سن 16 عاما. كما تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكل المدفوعات المحلية (فاتورة الكهرباء- الغاز- التليفون الأرضي).

وتتيح بطاقة "ميزة" لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها، وذلك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال زيادة عدد المتعاملين مع البنوك.