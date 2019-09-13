أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن مركز الطب النفسي الجامعي نجح في التفوق على المراكز العالمية، موضحاً أن أعلى معدل عالمي في إجراء القسطرة المخية 80 حالة سنوياً، في حين نجح مركز الطب النفسي في إجراء 168 حالة في 6 شهور فقط بأعلى معدل كفاءة وأقل نسبة مضاعفات.

وقال رئيس الجامعة إن المركز يضم 32 سرير اقتصادي و30 سرير مجاني، فضلاً عن وجود 16 سرير لخدمة مرضى القسطرة المخية، و22 سرير لخدمة مرضى الجلطات ونزيف المخ، مؤكداً أن المركز يضم أحدث جهاز عالمي للقسطرة للمخية.

وأوضح الدكتورإيهاب شوقي مدير مركز الطب النفسي، أن تكلفة إجراء القسطرة بالمركز منخفضة جداً مقارنة بالمستشفيات الخاصة، حيث لا تتجاوز70 ألف جنيه وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا المبلغ، مضيفا أن القسطرة المخية بالمركز تجري تحت إشراف الدكتور حازم عبد الخالق، في حين تتولى الدكتورة عزه عباس الإشراف علي عناية نزيف وجلطات المخ.