أكثر من 48 ساعة، جذبت فيهم قصة أحمد مجدي، طالب كلية الطب بجامعة المنصورة اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج "أنقذوا أحمد مجدي"، الذي بدأ على موقع "تويتر"، ومنه انتشر على موقع "فيس بوك"، أملًا في إنقاذ أحمد أو استخراج جثته بعد غرقه يوم الأربعاء الماضي في أحد شواطئ دمياط الجديدة.

هاشتاج #انقذوا_أحمد_مجدي يشعل السوشيال ميديا

زملاء أحمد دشنوا الهاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما غرق يوم الأربعاء الماضي، رفقة صديق آخر له يدعى محسن الشاذلي، الذي تمكن من النجاة والخروج من المياه، قبل أن يتوجه لقسم شرطة دمياط الجديدة لتحرير محضر بالواقعة، وذلك حسبما صرح لـ"الوطن".

وروى صديق أحمد الناجي، تفاصيل الواقعة قائلًا: "كنا واقفين في المياه ولم تتجاوز صدري، وأحمد أطول مني، فجأة لقيتني بتسحب لتحت ولورا وآخر حاجة شفتها كان صدره ظاهر، وفضلت اتقلب وأحاول أطلع وآخد نفس أو أروح ناحية الشط أو أشاور، بس فضلت اتسحب لغاية ما واحد شافني جه لقى نفسه بيتسحب معايا، خرج جاب منقذ وتم إنقاذي وناديت كثيرا على أحمد، وقلت للمتواجدين يبحثوا عنه لكن لم يشاهده أحد بعدها".

وفي مساء نفس اليوم، تلقت أسرة أحمد، بقرية ميت الطاهر في مركز منية نصر التابع لمحافظة الدقهلية، مكالمة هاتفية تخبرهم بغرقه وعدم العثور على جثمانه، لينتقلوا إلى دمياط، لمحاولة البحث عنه والعثور عليه، إلا أنهم فوجئوا أن فرق الإنقاذ ممنوعة من نزول المياه بعد الساعة السادسة مساءً، حسب تصريحات خال أحمد لـ"الوطن".

خال أحمد: نفسنا نعرف هو حي ولا لأ.. ولو ميت ندفنه

وأردف خال أحمد أنهم أجروا عدة محاولات لجلب غواصين على نفقتهم الخاصة، كما أن والدته منهارة وترفض التحدث ولم تغادر الشاطئ منذ وصولها للشاطئ، متابعًا: "إحنا بس عاوزين نعرف هو عايش ولا ميت ولو ميت ناخد جثته وندفنه".

زملاء أحمد مجدي يعلنون مكافأة لأي غطاس يستطيع استخراج جثمانه

زملاء أحمد مجدي في كلية الطب جامعة المنصورة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، حيث نشروا قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج "انقذوا أحمد مجدي"، كما أعلنوا مكافأة من 10 إلى 30 ألف جنيه لأي غطاس خاص يستطيع استخراج جسد أحمد من المياه، في محاولة منهم لمساعدته وأهله.

فريق من الغواصين المتطوعين يصل لجثة أحمد عالقة بين صخرتين

وعقب عدة محاولات، وصل فريق من الغواصين المتطوعين من الإسكندرية، فجر الجمعة، إلى محافظة دمياط لانتشال جثة أحمد مجدي من المياه، والذي يعمل منذ 18 ساعة لاستخراج جثة أحمد من المياه، بعدما وصلوا إليها منذ عدة ساعات، إلا أنهم وجدوها "محشورة بين صخرتين" وفق تأكيد قائد فريق الإنقاذ لـ"الوطن"، وتجري عملية استخراجه حتى كتابة هذه السطور.