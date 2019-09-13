سافر عدد كبير من أهالي قرية "ميت طاهر" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، للبحث عن أحمد مجدي محمد صبري، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة في مياه البحر المتوسط على شاطئ دمياط الجديدة، ولمشاركة أسرته في محنتها.

وبدأ المتطوعون في البحث عن "أحمد" بين الصخور الموجودة في أجزاء من الشاطئ، ثم الانتقال إلي المشي علي الشاطئ أملا في أن تلفظه الأمواج.

وقال محمد عرفات، أحد أهالي القرية، إن عدد كبير من أهالي وشباب القرية وزملاء أحمد سافروا إلي دمياط الجديدة اليوم، للوقوف بجوار أسرته والبحث عنه، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حث المسئولين على سرعة التحرك حتى أصبح هشتاج (#انقدوا_أحمد_مجدي) أصبح تريند لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف عرفات لـ "الوطن" أن أم أحمد مجدي لم تفارق الشاطئ منذ أكثر من 40 ساعات، وتنظر ظهوره وما تزال متعلقة بالأمل، إلا أن ارتفاع الموج يحول دون العثور عليه.

وقال أيمن سليمان، خال أحمد مجدي، إن 7 غواصين حاليا يبحثون عنه في البحر، وتقدمنا ببلاغ رسمي، وانتقل مأمور دمياط الجديدة بنفسه إلي الشاطئ لتحرير المحضر وكلنا أمل في العثور عليه.

وفي سياق متصل ناشد هشام عبد الجليل، كبير مدربي الاتحاد المصري للغطاسين، الغطاسين والسباحين في جمصة وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية التوجه إلي الشاطئ للبحث عن الطالب.

يذكر أنه في الساعة 5 مساء الأربعاء الماضي، تعرض أحمد مجدي وأحد زملائه للغرق، وتمكن الإنقاذ من إنقاذ صديقه فيما اختفي أحمد، ورغم تكثيف جهود البحث عنه إلا أنه لم يظهر إلي الآن .