تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، اليوم، من ضبط 4 أشخاص، بينهم طفل، يتاجرون في المخدرات، وبحوزتهم كمية من الحشيش والأفيون وتمثال يشتبه في أثريته بقرية موشا دائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلا من"هـ ص ا " 25 سنة، فلاح، و" م ا ا "، 35 سنة عامل،و"ح ك م"، 29 سنة، عامل،و"إ ك ع" 11 سنة والمقيمين جميعا قرية موشا دائرة المركز وبحوزتهم 250 جرام من مادة الحشيش المخدر، و70 جرام من مادة الحشيش معدة للتوزيع، و170 جرام من جوهر الأفيون المخدر، ومطواة، و4 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح ناري محلي الصنع، و5 طلقات من ذات العيار، وتمثال حجري أسود اللون يشتبه في أثريته، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.