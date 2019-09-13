قال هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، سيكون هامًا للغاية نظرًا لما سيتضمنه من محاور، خاصة جلسة "اسأل الرئيس"، التي صارت تتمتع بشعبية خاصة لدى الشباب وغيرهم، لحرص رئيس الجمهورية على التواصل مع أسئلة الشباب بوجه مباشر.

وأضاف أن مؤتمرات الشباب تتميز بأهمية خاصة، حيث أنها فرص جيدة كمنصات تتيح مساحة كبيرة لعدد كبير من الشباب أن يشارك بالحضور ويقترب من قيادات الدولة ويتعرف على كيفية اتخاذ القرار.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، عبر شاشة "TEN"، أن مؤتمرات الشباب تتيح لهم أيضًا عرض الأفكار ومناقشة القضايا والخروج بأوراق عمل وتوصيات تتحول بعد ذلك إلى قرارات تتبناها الدولة وتنفذ على أرض الواقع.

وأردف، أنمؤتمرات الشباب أسفرت عن الخروج بعدد من التوصيات الهامة، مثل تأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب، وتدشين منتدى شباب العالم.

وأشار إلى أن هذه المؤتمرات رسالة من الدولة، مفادها أن الشباب المصري أصبح محل اهتمام وتقدير، حيث انتهى زمن تجاهلهم.

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا.

ووجهت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، الشكر لكل من شارك: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة (اسأل الرئيس)، والتي سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".