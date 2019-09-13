أكد السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكى، حدوث تطور كبير بين العلاقات المصرية اليابانية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون البلاد، لافتا أن السيسي ألقى كلمة أمام البرلمان الياباني، كأول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام البرلمان في اليابان.

وأوضح نوكي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي زار اليابان مرتين خلال ثلاثة أشهر، وأن زيارته شملت مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات مشتركة، موضحا أن حجم العلاقات يظهر جليا من خلال تكرار الزيارات المتبادلة بين السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأكد أن هناك حاجة لإجراءات ملموسة من الجانب المصري من أجل جذب الشركات اليابانية للسوق المصرية، كاشفا أن اليابان تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في المشروعات المشتركة، مثل المتحف الكبير وقناطر ديروط ومستشفيات الأطفال.

وأثنى السفير الياباني بالقاهرة على مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، ووصفه بأنه "مشروع فريد من نوعه ولا يوجد له مثيل في العالم".

وتابع: "لم يكن من السهل للحكومة اليابانية أن تعمل مع الحكومة المصرية في هذا المشروع، فالفكرة كانت رائعة ولكن هذا مشروع كبير للغاية في مجال الثقافة، وليس لدي اليابان أمثلة مشابهة في دول أخرى تعادل هذا المشروع الثقافي الضخم".

وأشار السفير إلى أن اليابان تقدم عادة مساعدات في مجال الصحة والتعليم وفي مجال الزراعة وفي مجال البنية التحتية، لكن في مجال الثقافة هذا مشروع استثنائي ضخم يتكلف 1.4 مليار دولار تم تقديم 800 مليون دولار منهم.