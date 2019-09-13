افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، العام الأكاديمي 2019-2020، لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني بالقداس الإلهي، بمقر الكلية بحضور الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ومدير الكلية الأب أندراوس فهمي ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والرهبان والراهبات.

وتضمن القداس عظة البطريرك الذي بدأها بأن القداس ليس افتتاحيا للعام الدراسي وإنما هو صلاة وبركة للسنة الجديدة بالكلية وطلب لمعونة ونعمة الله لعمل ما يمجد اسمه و لخير الجميع.

وأكد أهمية التواضع الذي يكمن في معرفة نقاط القوة والمواهب الخاصة بنا، ووضعها جميعا لخدمه الله وبنيان الكنيسة وليس إنكار المواهب، وأهمية المحبة و خدمة التعليم والتربية المسيحية الأساسية.

تلا القداس افتتاح المكتبة بعد تجديدها من البطريرك، واتجه الجميع للقاء جماعي تخلله كلمه للأب أندراوس باسم الكلية وتكريم مجلس إدارة الكلية السابق.

واختتم اليوم الاحتفالي بكلمة الأنبا توماس الذي شكر فيها المجلس الأسبق والحالي، مشجعا الحضور على الاستفادة من الكلية.