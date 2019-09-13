منتخب مصر لناشئي كرة اليد الفائز بكأس العالم يزور مستشفى سرطان الأطفال

زار فريق منتخب مصر لناشئي كرة اليد والفائز ببطولة كأس العالم، مساء اليوم، مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، غرب الإسكندرية؛ وذلك بهدف إدخال السرور والبهجة على الأطفال المرضى، ورسم البسمة على وجوههم، حيث وزع الفريق هدايا على الأطفال لإضفاء أجواء من السعادة عليهم.

وأكد محمد عبد المنعم عمر، المدير الإداري للفريق أن الفريق دائما ما يشعر بالفخر والاعتزاز نحو جهوده بالمستشفى، متابعًا أن الزيارة جاءت لتعزيز ورفع روحهم المعنوية، وترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية في المجتمع المصري، ومشاركة كافة أطياف المجتمع المصري فرحة هذا الإنجاز الرياضي.

واشتملت الزيارة توزيع نجوم المنتخب الهدايا التذكارية لمختلف الأقسام بمستشفى الأورام إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.