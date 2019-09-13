تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمخازن شركة الورق الأهلية، بمنطقة الطابية، شرقًا، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمخازن شركة الورق الأهلية، بمنطقة الطابية، شرقًا، دون حدوث إصابات.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وبرفقتها مسؤولي حي المنتزه ثان إلى محل البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.