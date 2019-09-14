الإسماعيلي ومؤمن زكريا ومباراة الأهلي مع كانو سبورت.. أبرز تريندات جوجل

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الاسماعيلي

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على أهلي بنغازي الليبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

أحرز أهداف الإسماعيلي كل من وجيه عبد الحكيم "هدفين" وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي في الدقائق 4 و21 و33، 87، بينما جاءت أهداف فريق أهلي بنغازي عن طريق الثنائي سفيان عمران وانجسان دافيد في الدقائق 29 و63 على الترتيب.

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الإسماعيلي في الشوط الأول، حيث تمكن خلالهم من إحراز الثلاثية، خصوصًا في ظل اعتماد مدربه على تشكيلة هجومية في المباراة منذ بدايتها.

بالفيديو.. الإسماعيلي يفوز برباعية على أهلي بنغازي بالبطولة العربية

أبدى الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على أهلي بنغازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف بيسيتش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك أخطاء فردية ظهرت على بعض لاعبي الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه يسعى لعلاجها في الفترة المقبلة.

وأضاف مدرب الإسماعيلي، أن الفريق كان بإمكانه إحراز مزيد من الأهداف، لافتًا إلى أربعة أهداف معدل لا بأس به.

مدرب الإسماعيلي: قدمنا مباراة جيدة.. ونسعى لعلاج الأخطاء الفردية

مؤمن زكريا

تحدث رئيس نادي الزمالك، عن الأزمة التي يمر بها لاعب فريق الأهلي مؤمن زكريا، والذي أعلن عن إصابته بإصابة مجهولة تمنعه من ممارسة كرة القدم.

وأعلن رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن دعمه لمؤمن زكريا، مؤكدًا على استعداده التكفل بمصاريف علاجه من إصابته على نفقته الخاصة، وليس على نفقة نادي الزمالك.

رئيس الزمالك: مؤمن زكريا تم إذلاله في الأهلي.. ومستعد لتحمل تكاليف علاجه

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر قبل أيام قليلة من سفره في رحلة علاجية بألمانيا.

وقال الأهلي عبر الحساب الرسمي: " مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك.. ننتظر عودتك بقوة".

ودعم عدد من نجوم الرياضة، مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، بعد أن خرج عن صمته للحديث عن الإصابة التي ألمت به مؤخراً، وغيبته عن المشاركة مع المارد الأحمر لفترة تخطت الـ6 أشهر.

الأهلي يوجه رسالة خاصة لمؤمن زكريا: لن نتوقف عن دعمك.. ننتظر عودتك

دعم عدد من نجوم الرياضة، مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، بعد أن خرج عن صمته للحديث عن الإصابة التي ألمت به مؤخراً، وغيبته عن المشاركة مع المارد الأحمر لفترة تخطت الـ6 أشهر.

وكشف زكريا خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، عن أنه سيغادر إلى ألمانيا في وقت قريب لتحديد حجم إصابته بدقة، موضحا أن الفحوصات التي أجريت حتى الأن أثبتت أن 60% منها تأثير عوامل نفسية.

بعد الكشف عن إصابته.. مظاهرة دعم من نجوم الرياضة لمؤمن زكريا

وجه الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة لصانع ألعاب الأهلي مؤمن زكريا، الذي يعاني من إصابة تبعده عن المشاركة في مباريات النادي الأحمر.

وكتب الحساب الرسمي للنادي البورسعيدي: "تمنياتنا بالشفاء للاعبنا السابق مؤمن زكريا، والعودة سريعا للملاعب.. نحن في انتظارك".

المصري يوجه رسالة لـ "مؤمن زكريا": نحن في انتظارك

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت

يحل النادي الأهلي ضيفا على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة الموسم الجديد 2019-2020.

وستقام مباراة الذهاب بين كانو سبورت والأهلي في غينيا الاستوائية غدا السبت، وقرر النادي الغيني أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان موعد المباراة الأول هو الثالثة عصر السبت، قبل أن يتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب تعديل موعد المباراة، حيث تلقى "عبد الحفيظ" اتصالا هاتفيًا من مسئولي نادي كانو سبورت والسفارة المصرية في غينيا الاستوائية، لتعديل موعد اللقاء يوم السبت إلى الخامسة مساء، وهو ما رحب به مدير الكرة بالنادي الأهلي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا