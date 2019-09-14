فيديو.. مها أبو عوف: فوجئت بستارة شباك غرفة الفندق تسقط يوم وفاة عزت

لم تتمالك الفنانة مها أبوعوف نفسها وبكت، فور مشاهدة تقريرًا عن شقيقها الراحل الفنان عزت أبوعوف، خلال لقائها مع الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وسردت مها أبوعوف كواليس اليوم الذي تلقت فيه خبر وفاة شقيقها "عزت"، مشيرة إلى أنها كانت تزوره في المستشفى باستمرار، وأنها سافرت للسعودية يوم الوفاة، وأجرت اتصالات بالمستشفى للاطمئنان عليه وأخبروها أن حالته مستقرة.

وأشارت إلى أنها دخلت غرفتها لتنام لكنها فوجئت بالستارة الموجودة على شباك غرفة الفندق تسقط، لتقرر وقتها السؤال عن شقيقها مرة أخرى لكن دون رد من إدارة المستشفى، حتى أخبرتها شقيقتها بوفاته، لافتة أنها رجعت من السعودية ولحقت بالجنازة والعزاء، ثم عادت للسعودية بعد يومين لتقديم أحد العروض المسرحية.

وكشفت أبوعوف عن وصية شقيقها عزت لها ولشقيقاتها قبل وفاته، قائلة: "قالنا حبوا بعض وخدوا بالكم من بعض"، مستنكرة الشائعات التي خرجت حول رغبة شقيقها في حرق أعماله الفنية، مؤكدة أنه كان فخورًا بها بشكل كبير ولم يقدم ما يخجل منه خلال مسيرته الفنية.

واستنكرت عدم تكريم شقيقها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتكريم يوسف شريف رزق الله ونبيلة عبيد بدلًا منه، مطالبة أن تكون دورة المهرجان على شرفه وأن يحصل على جائزة المهرجان، مشددة أن شقيقها تلقى تكريمات كثيرة في حياته وبعد مماته وأن محبة الناس هي أعظم تكريم.