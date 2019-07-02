نعت الفنانة الكبيرة مها أبوعوف، شقيقها الراحل عزت أبوعوف، بكلمات مؤثرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار".

وقالت "مها"، إنه علمها كل شيء منذ أن كانت صغيرة: "كنا بنتعامل معاه كأب وأخ وصديق، وبينصحنا في أي مشكلة، وكان كده مع أصدقائه وأولاده، وكان بيحب يدي أكتر ما ياخد".

وأضافت: "كان حنين، وممكن يكون اتعصب مرة أو اتنين في حياته، وعلمنا إزاي نكون ناجحين في شغلنا، ومكنش بيحب الفشل".

وتابعت، أن حالته الصحية تدهورت بعدما توفت زوجته منذ 7 سنوات، "دفنها وكل المرض جه من وراها، وكان مرتبط بيها وهي عندها 16 سنة وكان أكبر منها بسنتين تلاتة".

يّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.