يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم، السبت 14-9-2019، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلَا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

القدس 19 29

الرياض 26 41

المنامة 31 38

أبو ظبي 30 40

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 31

غزة 22 29

بغداد 25 41