تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 14 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة

ينطلق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خلية سيناء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية سيناء".

اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة

تستضيف مصر اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا".

وزارة الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

تبدأ وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، بإجمالي 75 طنًا، بمحافظات: "المنيا - أسيوط - البحيرة - سوهاج - قنا - القليوبية - الإسكندرية - الفيوم - المنوفية - بني سويف - البحر الأحمر - بور سعيد - جنوب سيناء - الشرقية".

دار الأوبرا المصرية تنظم حفل كورال ذوي القدرات الخاصة

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب، وذلك في الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مباراة اللاعبة المصرية ندى عباس في المباراة النهائية لبطولة "هونج كونج" الدولية للإسكواش

تواجه اللاعبة المصرية ندى عباس، لاعبة هونج كونج آني أو، في المباراة النهائية لبطولة "هونج كونج" الدولية للإسكواش.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الثامنة مساء، فريق جينيراسيون فوت السنغالي ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء، فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة فريقا بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي فريقا بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري، في الثامنة مساء، في إطار مباريات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا ليفربول ونيوكاسل، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وليستر سيتي، شيفيلد يونايتد وساوثهامبتون، برايتون وبيرنلي، توتنهام هوتسبر وكريستال بالاس، وولفرهامبتون وتشيلسي في الرابعة عصرا.. فيما يلتقي فريقا نورويتش سيتي ومانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء، في إطار مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي فريقا ريال مدريد وليفانتي، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي ديبورتيفو ليجانيس وفياريال، في الرابعة عصرا، وريال سوسيداد واتلتيكو مدريد، في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا برشلونة وفالنسيا، في التاسعة مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباريات الدوري الإيطالي

يلتقي فريقا فيورنتينا ويوفنتوس، في الثالثة عصرا، كما يلتقي فريقا نابولي وسامبدوريا، في السادسة مساء، فيما يلتقي فريقا انترناسيونالي واودينيزي، في التاسعة إلا ربع مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.