أخبار ماتفوتكش: "المنارة" يتزين لاستقبال مؤتمر الشباب

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"المنارة" يتزين لاستقبال مؤتمر الشباب اليوم

قبل 24 ساعة من انطلاق المؤتمر الثامن للشباب، انتهى مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة من الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمشاركة 1600 شاب وفتاة، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة.

على طاولة "مؤتمر الشباب".. أبرز جهود مصر ضد الإرهاب محليا وإقليميا

تشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، المقرر عقده اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلستين رئيسيتين على مدار اليوم، الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، حيث تنطلق الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية علي اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وأنها تنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض علي العنف والقتل وترويع الآمنين.

القروي مسجون و"حزبه بيدعم".. تفاصيل آخر أيام حملة مرشحي رئاسة تونس

تون

خاض المتنافسون الستة والعشرون في الانتخابات الرئاسية في تونس الجمعة السباق الأخير من حملاتهم، التي اتسمت بالحدة قبل يوم الاقتراع الأحد المفتوح على كل الاحتمالات، وأبقى القضاء على نبيل القروي، المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المبكرة مسجونا بتهمة تبييض الأموال، وقال حزب القروي "قلب تونس"، في بيان أمس الجمعة، تلقت فرانس برس، نسخة منه، إن "محكمة النقض تعلن أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعاً لذلك، رفضت مطلب الطعن".

أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي تعلن تأجيل دفنه 30 يوماً

أعلن ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي وابن شقيقه، أنه سيجري تأجيل دفن عمه لمدة تبلغ 30 يوماً على الأقل لحين بناء ضريح خاص في أحد الأماكن البارزة بالنصب التذكاري للأبطال بالعاصمة هراري، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الجمعة، نقلاً عن ليو، أن القرار جاء بعد مشاورات مع زعماء تقليديين في زيمبابوي وبعد جدال حول تحديد مكان دفنه وإصرار أرملته على ضرورة أن يُدفن في مقبرة خاصة بدلاً من المقابر الوطنية.

محافظة القاهرة: تغريم مالك التوك توك المخالف 1500 جنيه فوريا

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العمل جاري حاليا بمحافظة القاهرة لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان، وأضاف نائب المحافظ لـ" الوطن" أن التنفيذ سيكون قريبا على أرض الواقع بالقاهرة، مؤكدا أنه يتم منع سير التوك توك حاليا ببعض الأحياء والطرق السريعة، لافتا إلى أنه يتم تغريم مالك التوك توك في حال ضبطه 1500 جنيه فوريا، بخلاف عقوبة النيابة بشأن السير بدون ترخيص.

جثمان أحمد مجدي يغادر مستشفى الأزهر الجامعي استعدادا لدفنه في الدقهلية

غادر جثمان أحمد مجدي، طالب كلية طب المنصورة الغارق بمياه دمياط الجديدة، مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط متوجهًا نحو قريته في الدقهلية، وأكد أحمد مصطفى، زميل الراحل، لـ"الوطن" أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام، عقب صلاة الفجر، في قرية ميت الطاهر بمركز منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية، والذي ينتمي إليها الراحل.

بين ارتفاع وانخفاض.. رحلة الذهب خلال أسبوع ونصائح بعدم شراء المجوهرات

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا خلال الأسبوع الماضي بين ارتفاع وانخفاض، حيث تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 7 جنيهات، فسجل عيار ذهب 24، 799 جنيها، فيما سجل عيار21، 699 جنيها، وعيار 18، 599 جنيها، وفي منتصف تعاملات الأسبوع انخفضت أسعار الذهب مرة أخرى ليسجل عيار ذهب 24، 792 جنيهًا، فيما سجل عيار21 نحو 693 جنيهًا، وعيار 18 نحو 594 جنيهًا، وعقب استقرار لم يدم طويلًا في أسواق المعدن الأصفر، انخفضت أسعار الذهب بمقدار 5 جنيهات ليباع العيار 24 بـ789، وعيار 21 بـ690 جنيها، فيما سجل العيار 18 قيمة 592 جنيها.

توقعات الطقس لـ 72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار السبت والأحد

تقدم "الوطن" توقعات الطقس للـ72 ساعة المقبلة، حيث سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبه نهارا، لطيف ليلا، ووفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة عليها أيضا، يصاحبها سقوط الأمطار، اليوم وغدا، السبت والأحد، على السواحل الشمالية، فيما تأتي الرياح معتدلة.

مصادر: عاصي الحلاني أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة

علمت "الوطن" أن الفنان اللبناني عاصى الحلاني يمر بأزمة مرضية صعبة بعد أن سقط منذ أيام من فوق حصان، وكشفت مصادر مقربة من الفنان أن الحصان سقط فوق عاصي، وتم نقل الفنان لإحدى المستشفيات الكبرى ببيروت، وبعد أن نقل هناك دخل في غيبوبة لمدة يومين دون إفاقة، كما أنه بعد أن استفاق ظل فاقدا للذاكرة، واستعاد عاصي جزءا من ذاكرته بعد أيام، إلا أنه يعاني من عدة كسور في الذراع الأيسر وإصبعين، بالإضافة لرضوض في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد ومنطقة العين حتى الجبين، كما تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور.

رسميًا.. السوبر بين الأهلي والزمالك في برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيري، وتقرر أن يكون الحضور الجماهيري 10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق.