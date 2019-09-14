سعر اليورو اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وترصد "الوطن" سعر صرف اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.90 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.