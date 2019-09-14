سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وترصد "الوطن" سعر صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.