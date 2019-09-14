تشهد القاعة الرئيسية بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة الاستعدادات النهائية لبدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن للشباب، والذي ينطلق بعد قليل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب لأول مرة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَت منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وجاء من بين توصيات المؤتمر الوطني للشباب إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكاما قضائيا، وإطلاق المشروع القومي للتعليم، فضلا عن عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشباب والفئات الأكثر احتياجا.